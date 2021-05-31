Царьград. Главное. В Якутии обязательная вакцинация, в ЦБ «революция» против МВФ, в Минфине «радужное» восстановление 25.05.2021

Царьград. Главное. Глазьев о ключевых провалах в экономике России и путях их преодоления 26.05.2021

Офшорные олигархи, которые контролируют крупнейшие металлургические активы России, по мнению первого вице-премьера А.Белоусова, "нахлобучили" государство на 100 млрд руб., в разы увеличив доходы, в том числе за счет роста цен на внутреннем рынке. Деньги должны вернуться в госбюджет. Однако офшорные дельцы уже огрызаются и заявляют о "плохом инвестклимате" в стране. С известным экономистом Михаилом Хазиным, который ранее заявил, что Россию ждет "большой шухер", обсудим эту и другие злободневные темы в "Царьград.Главное".

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