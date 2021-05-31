Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Царьград. Главное. Большой шухер в России – офшорные олигархи «нахлобучили» государство на миллиарды 31.05.2021

  1. Главная
  2. Царьград
  3. Царьград. Главное
Царьград. Главное 31.05.2021. Большой шухер в России – офшорные олигархи «нахлобучили» государство на миллиарды
31.05.2021 28.05.2021 27.05.2021 26.05.2021 25.05.2021 24.05.2021 21.05.2021 20.05.2021 19.05.2021 18.05.2021
Еще

Царьград. Главное - Большой шухер в России – офшорные олигархи «нахлобучили» государство на миллиарды (31 Мая 2021)

50 просмотров
1
1
Поделиться
Царьград. Главное
Царьград. Главное
Подписаться

Опубликовано: 31 Мая 2021

Ведущие: Юрий Пронько

Офшорные олигархи, которые контролируют крупнейшие металлургические активы России, по мнению первого вице-премьера А.Белоусова, "нахлобучили" государство на 100 млрд руб., в разы увеличив доходы, в том числе за счет роста цен на внутреннем рынке. Деньги должны вернуться в госбюджет. Однако офшорные дельцы уже огрызаются и заявляют о "плохом инвестклимате" в стране. С известным экономистом Михаилом Хазиным, который ранее заявил, что Россию ждет "большой шухер", обсудим эту и другие злободневные темы в "Царьград.Главное".

 

Смотрите онлайн Царьград. Главное Большой шухер в России – офшорные олигархи «нахлобучили» государство на миллиарды (31 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Новые видео

НАШ. Межа. Борьба с олигархами и распродажа медиа. Закон о статусе олигарха 31.05.2021Перший Незалежний. Ток-шоу "Эпицентр" 31.05.2021Соловьёв LIVE. Возвращение Святого Луки. Как либералы борются против своей страны. Стена Сосновского 31.05.2021Политическая Россия. Эрдоган вступился за Лукашенко перед НАТО и США 31.05.2021Вечер с Владимиром Соловьевым 31.05.2021Сергей Михеев. Корпорации пытаются перехватить власть. Является ли этот вирус рукотворным 31.05.2021Время покажет 31.05.2021Дождь. Иск Навального к колонии. Праймериз «Единой России». Подробнее об арестованном в Беларуси россиянине 31.05.2021Вести в 20:00 31.05.2021Особое мнение. Наталья Зубаревич 31.05.2021Анатолий Шарий. Зеленский и люди будущего 31.05.2021Константин Сёмин. Нахлобучили бюджет. Критическая зависимость. Воображаемый фестиваль. Галопом по Европам 31.05.2021Царьград. Главное. Большой шухер в России – офшорные олигархи «нахлобучили» государство на миллиарды 31.05.2021Место встречи. Зашли с козырей 31.05.2021Познер. Анатолий Карпов 31.05.2021

Все ток-шоу