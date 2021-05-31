Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Константин Сёмин. Нахлобучили бюджет. Критическая зависимость. Воображаемый фестиваль. Галопом по Европам 31.05.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Константин Сёмин
Константин Сёмин 31.05.2021. Нахлобучили бюджет. Критическая зависимость. Воображаемый фестиваль. Галопом по Европам
31.05.2021 31.05.2021 30.05.2021 28.05.2021 27.05.2021 26.05.2021 25.05.2021 25.05.2021 24.05.2021 24.05.2021
Еще

Константин Сёмин - Нахлобучили бюджет. Критическая зависимость. Воображаемый фестиваль. Галопом по Европам (31 Мая 2021)

16 просмотров
1
0
Поделиться
Константин Сёмин
Константин Сёмин
Подписаться

Опубликовано: 31 Мая 2021

В этом выпуске:
- Самолет Райанэйр снова экстренно посадили из-за сообщения о минировании;
- Долги граждан по ипотеке впервые перевалили за 10 триллионов рублей;
- Счетная палата оценила импортозависимость России: страна закупает 60% стратегически важных полезных ископаемых;
- Отечественные металлурги нахлобучили Россию на 100 миллиардов рублей;
- Минобороны планирует создать на западных границах еще 20 новых соединений и воинских частей;
- В Волгограде провели воображаемый фестиваль русской культуры;
- Инфляция в штатах в апреле подскочила сильнее, чем ожидалось;
- Госдеп попросил из бюджета 810 миллионов долларов на иностранное вещание;
- В Колумбийском городе Кали, где не стихают антиправительственные протесты, без вести пропало уже почти 500 человек;
- В Бразилии крупнейшие с начала пандемии протесты против Болсонару и его политики по борьбе с ковидом;
- Семья летчика Ярошенко попросила Байдена помиловать его.

 

Смотрите онлайн Константин Сёмин Нахлобучили бюджет. Критическая зависимость. Воображаемый фестиваль. Галопом по Европам (31 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Новые видео

НАШ. Межа. Борьба с олигархами и распродажа медиа. Закон о статусе олигарха 31.05.2021Перший Незалежний. Ток-шоу "Эпицентр" 31.05.2021Соловьёв LIVE. Возвращение Святого Луки. Как либералы борются против своей страны. Стена Сосновского 31.05.2021Политическая Россия. Эрдоган вступился за Лукашенко перед НАТО и США 31.05.2021Вечер с Владимиром Соловьевым 31.05.2021Сергей Михеев. Корпорации пытаются перехватить власть. Является ли этот вирус рукотворным 31.05.2021Время покажет 31.05.2021Дождь. Иск Навального к колонии. Праймериз «Единой России». Подробнее об арестованном в Беларуси россиянине 31.05.2021Вести в 20:00 31.05.2021Особое мнение. Наталья Зубаревич 31.05.2021Анатолий Шарий. Зеленский и люди будущего 31.05.2021Константин Сёмин. Нахлобучили бюджет. Критическая зависимость. Воображаемый фестиваль. Галопом по Европам 31.05.2021Царьград. Главное. Большой шухер в России – офшорные олигархи «нахлобучили» государство на миллиарды 31.05.2021Место встречи. Зашли с козырей 31.05.2021Познер. Анатолий Карпов 31.05.2021

Все ток-шоу