Константин Сёмин - Нахлобучили бюджет. Критическая зависимость. Воображаемый фестиваль. Галопом по Европам (31 Мая 2021)
Опубликовано: 31 Мая 2021
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В этом выпуске:
- Самолет Райанэйр снова экстренно посадили из-за сообщения о минировании;
- Долги граждан по ипотеке впервые перевалили за 10 триллионов рублей;
- Счетная палата оценила импортозависимость России: страна закупает 60% стратегически важных полезных ископаемых;
- Отечественные металлурги нахлобучили Россию на 100 миллиардов рублей;
- Минобороны планирует создать на западных границах еще 20 новых соединений и воинских частей;
- В Волгограде провели воображаемый фестиваль русской культуры;
- Инфляция в штатах в апреле подскочила сильнее, чем ожидалось;
- Госдеп попросил из бюджета 810 миллионов долларов на иностранное вещание;
- В Колумбийском городе Кали, где не стихают антиправительственные протесты, без вести пропало уже почти 500 человек;
- В Бразилии крупнейшие с начала пандемии протесты против Болсонару и его политики по борьбе с ковидом;
- Семья летчика Ярошенко попросила Байдена помиловать его.
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