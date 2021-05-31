В этом выпуске:

- Самолет Райанэйр снова экстренно посадили из-за сообщения о минировании;

- Долги граждан по ипотеке впервые перевалили за 10 триллионов рублей;

- Счетная палата оценила импортозависимость России: страна закупает 60% стратегически важных полезных ископаемых;

- Отечественные металлурги нахлобучили Россию на 100 миллиардов рублей;

- Минобороны планирует создать на западных границах еще 20 новых соединений и воинских частей;

- В Волгограде провели воображаемый фестиваль русской культуры;

- Инфляция в штатах в апреле подскочила сильнее, чем ожидалось;

- Госдеп попросил из бюджета 810 миллионов долларов на иностранное вещание;

- В Колумбийском городе Кали, где не стихают антиправительственные протесты, без вести пропало уже почти 500 человек;

- В Бразилии крупнейшие с начала пандемии протесты против Болсонару и его политики по борьбе с ковидом;

- Семья летчика Ярошенко попросила Байдена помиловать его.

Смотрите онлайн Константин Сёмин Нахлобучили бюджет. Критическая зависимость. Воображаемый фестиваль. Галопом по Европам (31 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.