«Беларусь просит 5-6 млрд долларов»: сколько Россия может заплатить за борьбу Лукашенко с Западом

Во Владимирской области прошло первое заседание суда по иску Алексея Навального к своей колонии - он судится с исправительным учреждением из-за того, что его сочли склонным к побегу.

Весной Навальный подал три иска к колонии №2 в Покрове Владимирской области. Суд проходит в городе Петушки, потому что в соседнем Покрове, где отбывает наказание Навальный, суда нет вовсе.

Предварительное голосование «Единой России» завершилось в воскресенье. В половине регионов проголосовать можно было по смешанной системе - онлайн и на избирательных участках, а в остальных регионах, включая Москву, только онлайн. Как рассказал председатель партии Дмитрий Медведев, всего на праймериз проголосовало свыше 11 миллионов избирателей - примерно 10% от общего числа избирателей в России.

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