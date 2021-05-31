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Дождь. Иск Навального к колонии. Праймериз «Единой России». Подробнее об арестованном в Беларуси россиянине 31.05.2021

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Телеканал Дождь 31.05.2021. Иск Навального к колонии. Праймериз «Единой России». Подробнее об арестованном в Беларуси россиянине
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Телеканал Дождь - Иск Навального к колонии. Праймериз «Единой России». Подробнее об арестованном в Беларуси россиянине (31 Мая 2021)

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Опубликовано: 31 Мая 2021

Во Владимирской области прошло первое заседание суда по иску Алексея Навального к своей колонии - он судится с исправительным учреждением из-за того, что его сочли склонным к побегу.
Весной Навальный подал три иска к колонии №2 в Покрове Владимирской области. Суд проходит в городе Петушки, потому что в соседнем Покрове, где отбывает наказание Навальный, суда нет вовсе.

 

Предварительное голосование «Единой России» завершилось в воскресенье. В половине регионов проголосовать можно было по смешанной системе - онлайн и на избирательных участках, а в остальных регионах, включая Москву, только онлайн. Как рассказал председатель партии Дмитрий Медведев, всего на праймериз проголосовало свыше 11 миллионов избирателей - примерно 10% от общего числа избирателей в России.

 

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