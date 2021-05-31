В студии программы «Время покажет» эксперты, политики и политологи обсуждают самые актуальные темы общественной и политической жизни в стране и в мире.

— заявление спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина о том, что ЕС пытается оказать давление на Байдена перед встречей с Путиным;

— архивные данные ФСБ об одном из самых крупных нацистских лагерей на территории СССР в годы Великой Отечественной войны — брянском "Дулаг-142";

— шпионский скандал. АНБ США и датские спецслужбы следили за лидерами Евросоюза.

Давай дружить против России, Европа толкает Байдена к антироссийским заявлениям, что скажет Джо? Стреляли по Кремлю и разбирали Калашников, в Киеве с размахом отпраздновали день города. А вирус-то лабораторный, в Британии смогли доказать искусственное происхождение Ковид-19. Американские шпионы в Дании, по запросу АНБ датчане прослушивали Меркель и Штайнмайера, как отреагируют в Европе?

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