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Политическая Россия. Эрдоган вступился за Лукашенко перед НАТО и США 31.05.2021

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Политическая Россия 31.05.2021. Эрдоган вступился за Лукашенко перед НАТО и США
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Политическая Россия - Эрдоган вступился за Лукашенко перед НАТО и США (31 Мая 2021)

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Опубликовано: 31 Мая 2021

По данным Reuters, турецкая сторона заблокировала принятие жесткой резолюции блока НАТО по ситуации с принудительной посадкой Ryanair в Минске. Неназванные дипломаты рассказали, что представители Турции настаивали на изъятии из итогового заявления угроз приостановить дальнейшее сотрудничество НАТО с Белоруссией.

 

Также Турция наотрез отказалась одобрять в резолюции заявления о поддержке санкций против Белоруссии и требования к режиму Лукашенко освободить оппозиционера Романа Протасевича и его девушку Софью Сапегу.

 

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