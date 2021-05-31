Китайцы: Литва – это «страна-козявка», которую надо прижать к ногтю

По данным Reuters, турецкая сторона заблокировала принятие жесткой резолюции блока НАТО по ситуации с принудительной посадкой Ryanair в Минске. Неназванные дипломаты рассказали, что представители Турции настаивали на изъятии из итогового заявления угроз приостановить дальнейшее сотрудничество НАТО с Белоруссией.

Также Турция наотрез отказалась одобрять в резолюции заявления о поддержке санкций против Белоруссии и требования к режиму Лукашенко освободить оппозиционера Романа Протасевича и его девушку Софью Сапегу.

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