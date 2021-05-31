Как России защититься от Запада, надо ли присоединять Донбасс: Соловьев ответил на вопросы зрителей

Зачем Путину встреча с Байденом? Дмитрий Саймс

В эфире — «Стена Сосновского»!

- В Черном море искупался, а Крым не признал.

- Матрица – как либералы борются против своей страны

Об этом говорим сегодня с гостями в эфире «Стена Сосновского с нашими экспертами: Андрей Кривошеев, Анатолий Скурчаев, Николай Стариков, Мария Бутина, Сергей Карнаухов.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Возвращение Святого Луки. Как либералы борются против своей страны. Стена Сосновского (31 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.