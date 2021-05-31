НАШ - Межа. Борьба с олигархами и распродажа медиа. Закон о статусе олигарха (31 Мая 2021)
Опубликовано: 31 Мая 2021
Еще
В эфире телеканала НАШ — ток-шоу "МЕЖА" с Владимиром Полуевым и Анной Степанец.
Гости студии:
— Федор Вениславский, народный депутат Украины, фракция "Слуга народа", представитель Президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном Суде Украины
— Евгений Мураев, лидер партии "НАШИ", народный депутат Украины VII-VIII соз.
— Александр Лазарев, политолог
— Алексей Жмеренецкий, народный депутат "Слуга народа"
— Юрий Левченко, народный депутат Украины VIII соз.
— Виктор Таран, политолог
Обсуждаемые темы:
— Борьба с олигархами. Закон о статусе олигарха
— Распродажа медиа
Смотрите онлайн НАШ Межа. Борьба с олигархами и распродажа медиа. Закон о статусе олигарха (31 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.