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НАШ. Межа. Борьба с олигархами и распродажа медиа. Закон о статусе олигарха 31.05.2021

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НАШ 31.05.2021. Межа. Борьба с олигархами и распродажа медиа. Закон о статусе олигарха
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НАШ - Межа. Борьба с олигархами и распродажа медиа. Закон о статусе олигарха (31 Мая 2021)

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Опубликовано: 31 Мая 2021

В эфире телеканала НАШ — ток-шоу "МЕЖА" с Владимиром Полуевым и Анной Степанец. 

Гости студии:
— Федор Вениславский, народный депутат Украины, фракция "Слуга народа", представитель Президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном Суде Украины
— Евгений Мураев, лидер партии "НАШИ", народный депутат Украины VII-VIII соз.
— Александр Лазарев, политолог
— Алексей Жмеренецкий, народный депутат "Слуга народа"
— Юрий Левченко, народный депутат Украины VIII соз.
— Виктор Таран, политолог

 

Обсуждаемые темы:
— Борьба с олигархами. Закон о статусе олигарха
— Распродажа медиа

 

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