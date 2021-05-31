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В эфире телеканала НАШ — ток-шоу "МЕЖА" с Владимиром Полуевым и Анной Степанец.

Гости студии:

— Федор Вениславский, народный депутат Украины, фракция "Слуга народа", представитель Президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном Суде Украины

— Евгений Мураев, лидер партии "НАШИ", народный депутат Украины VII-VIII соз.

— Александр Лазарев, политолог

— Алексей Жмеренецкий, народный депутат "Слуга народа"

— Юрий Левченко, народный депутат Украины VIII соз.

— Виктор Таран, политолог

Обсуждаемые темы:

— Борьба с олигархами. Закон о статусе олигарха

— Распродажа медиа

Смотрите онлайн НАШ Межа. Борьба с олигархами и распродажа медиа. Закон о статусе олигарха (31 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.