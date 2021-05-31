В Петушинском районном суде прошло второе заседание по иску Навального к колонии из-за постановки его на учет как склонного к побегу. В суде выступили представители колонии, сотрудники, которые будили Навального, и сам Навальный — он участвовал в заседании по видеосвязи. Навального поставили на учет как склонного к побегу еще в СИЗО в Москве, где он ожидал отправки в колонию. После этапирования в ИК-2 в Покрове сотрудники колонии начали регулярно будить оппозиционера по ночам. Каждые два часа, а иногда и каждый час, они подходили к его кровати, включали видеорегистратор и вслух говорили, что осужденный Навальный находится на месте. Из-за этого Навальный, по его словам, не мог нормально спать.

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