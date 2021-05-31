Смотрите в этом выпуске: президент в преддверии дня защиты детей встретился с уполномоченным по правам ребенка; Владимир Путин дал старт серийному производству автомобиля класса "люкс"; в Дании разгорается крупнейший шпионский скандал; СКР возбудил уголовные дела против тех, кто хотел устроить провокацию во время «Бессмертного полка»; почти 800 школ возведут в России за три года; «Единая Россия» определилась с кандидатами, которые представят партию на выборах в Госдуму; в Барнауле в результате ЧП на батуте две девочки получили травмы.

Смотрите онлайн Время в 21:00 (31 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.