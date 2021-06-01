Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Утренний разворот. Саша и Таня. Живой гвоздь - Валерий Цепкало 01.06.2021

  1. Главная
  2. Эхо Москвы
  3. Утренний разворот
Утренний разворот 01.06.2021. Саша и Таня. Живой гвоздь - Валерий Цепкало
01.06.2021 31.05.2021 28.05.2021 27.05.2021 26.05.2021 25.05.2021 24.05.2021 21.05.2021 20.05.2021 19.05.2021
Еще

Утренний разворот - Саша и Таня. Живой гвоздь - Валерий Цепкало (1 Июня 2021)

25 просмотров
1
0
Поделиться
Утренний разворот
Утренний разворот
Подписаться

Опубликовано: 1 Июня 2021

Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев

В эфире ведущие Саша Плющев и Таня Фельгенгауэр. 


Джилл Догерти,  бывший шеф Московского бюро CNN, профессор (преподаватель в Georgetown University и в Kennan Institute в Вашингтоне) 


Ася Рак, экономический обозреватель


Анастасия Буракова, юрист "Правозащиты Открытки"


Живой гвоздь 
Валерий Цепкало, незарегистрированный кандидат в президенты Беларуси 2020, создатель Парка высоких технологий


Леонид Соловьев, адвокат проекта “Сетевые Свободы”


Максим Владимирович Блант, экономический обозреватель, автор и ведущий программы "Деньги на Свободе"

 

Смотрите онлайн Утренний разворот Саша и Таня. Живой гвоздь - Валерий Цепкало (1 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Новые видео

Армен Гаспарян. День повышенной либеральной боли: Пивоваров, Сапега, Жданов, Волкова 01.06.2021Дождь. «Стоял на коленях, закованный в наручники»: в Беларуси россиянина обвиняют в «организации протестов» 01.06.2021Соловьёв LIVE. Бывшего директора «Открытой России» Андрея Пивоварова задержали в Пулково 31.05.2021Специальный репортаж «Событий». Ястребы мира на страже войны 31.05.2021Анатолий Шарий. Опять Шария достали. Что дальше 31.05.2021Утренний разворот. Саша и Таня. Живой гвоздь - Валерий Цепкало 01.06.2021Полный контакт 01.06.2021Вести в 23:00 с Алексеем Казаковым 31.05.2021Время в 21:00 31.05.2021Дождь. «Я должен получить справку, что я хороший мальчик?» Как прошел суд по иску Навального к колонии 31.05.2021НАШ. Межа. Борьба с олигархами и распродажа медиа. Закон о статусе олигарха 31.05.2021Перший Незалежний. Ток-шоу "Эпицентр". Что сделала власть, чтобы улучшить настроение граждан? Геннадий Москаль 31.05.2021Соловьёв LIVE. Возвращение Святого Луки. Как либералы борются против своей страны. Стена Сосновского 31.05.2021Политическая Россия. Эрдоган вступился за Лукашенко перед НАТО и США 31.05.2021Вечер с Владимиром Соловьевым 31.05.2021

Все ток-шоу