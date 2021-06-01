Утренний разворот - Саша и Таня. Живой гвоздь - Валерий Цепкало (1 Июня 2021)
Опубликовано: 1 Июня 2021
Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев
Утренний разворот. Майерс и Нарышкин. Бастрыкин VS жадные родители. ЕС VS Батька. Хинштейн VS Порно 28.05.2021
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В эфире ведущие Саша Плющев и Таня Фельгенгауэр.
Джилл Догерти, бывший шеф Московского бюро CNN, профессор (преподаватель в Georgetown University и в Kennan Institute в Вашингтоне)
Ася Рак, экономический обозреватель
Анастасия Буракова, юрист "Правозащиты Открытки"
Живой гвоздь
Валерий Цепкало, незарегистрированный кандидат в президенты Беларуси 2020, создатель Парка высоких технологий
Леонид Соловьев, адвокат проекта “Сетевые Свободы”
Максим Владимирович Блант, экономический обозреватель, автор и ведущий программы "Деньги на Свободе"
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