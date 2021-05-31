За несколько месяцев текущего года мировая политика изменилась до неузнаваемости.



Если до этого Запад считал, что одновременно давить на Китай и Россию опасно, то теперь Европа впервые с 1989 года вводит санкции против Китая, а немецкие "зеленые" требуют не только остановить "Северный поток-2", но и отказаться от китайских товаров.

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