Возвращение Святого Луки. Как либералы борются против своей страны. Стена Сосновского

В Санкт-Петербурге задержан бывший директор признанной нежелательной в РФ неправительственной организации "Открытая Россия"(признано нежелательным на территории РФ, прекратило свою деятельность) Андрей Пивоваров. Он был остановлен полицейскими перед вылетом из аэропорта Пулково.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Бывшего директора «Открытой России» Андрея Пивоварова задержали в Пулково (31 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.