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В Минске был задержан 20-летний гражданин Егор Дудников, ему вменяется организация действий, грубо нарушающих общественный порядок, сообщает правозащитный центр «Весна», Задержание произошло. Юноша был задержан еще 5 мая, но о произошедшем СМИ узнали только сейчас.

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