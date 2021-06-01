Дмитрий Гордон - Люди, позорящие Зеленского. Примирение с Миловановым. Ответ Зеленского про убийцу Путина (1 Июня 2021)
Опубликовано: 1 Июня 2021
Ведущие: Дмитрий Гордон
Доктор Комаровский. Миллион долларов от Степанова, призыв к Зеленскому, Бацман от депрессии
Еще
Фрагмент программы "Время Голованова" на канале "Украина 24", где Дмитрий Гордон был приглашенным гостем.
Смотрите онлайн Дмитрий Гордон Люди, позорящие Зеленского. Примирение с Миловановым. Ответ Зеленского про убийцу Путина (1 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.