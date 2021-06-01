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Перший Незалежний. Ток-шоу "Большой день" 01.06.2021

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Перший Незалежний 01.06.2021. Ток-шоу "Большой день"
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Перший Незалежний - Ток-шоу "Большой день" (1 Июня 2021)

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Перший Незалежний
Перший Незалежний
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Опубликовано: 1 Июня 2021

Темы программы:
- давление на оппозицию;
- пленарная неделя;
- дело Стерненко;
- международные отношения

 

Гости программы:
Алексей Якубин, политолог
Денис Невядомский, президент ОО "Всеукраинская ассоциация судей в отставке"
Алексей Плотников, заслуженный экономист Украины
Андрей Доманский, адвокат
Юрий Дудкин, военный и политический эксперт
Дмитрий Марунич, сопредседатель Фонда энергетических стратегий
Дмитрий Василец, блогер, журналист
Сергей Годный, политолог
Светлана Кушнир, политолог
Владимир Чемерис, правозащитник.

 

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