Перший Незалежний - Ток-шоу "Большой день" (1 Июня 2021)
Опубликовано: 1 Июня 2021
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Темы программы:
- давление на оппозицию;
- пленарная неделя;
- дело Стерненко;
- международные отношения
Гости программы:
Алексей Якубин, политолог
Денис Невядомский, президент ОО "Всеукраинская ассоциация судей в отставке"
Алексей Плотников, заслуженный экономист Украины
Андрей Доманский, адвокат
Юрий Дудкин, военный и политический эксперт
Дмитрий Марунич, сопредседатель Фонда энергетических стратегий
Дмитрий Василец, блогер, журналист
Сергей Годный, политолог
Светлана Кушнир, политолог
Владимир Чемерис, правозащитник.
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