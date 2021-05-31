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Открытый эфир. Военные преступления Протасевича и медийные войны США с Китаем 31.05.2021

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Открытый эфир 31.05.2021. Военные преступления Протасевича и медийные войны США с Китаем
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Открытый эфир - Военные преступления Протасевича и медийные войны США с Китаем (31 Мая 2021)

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Опубликовано: 1 Июня 2021

Ведущие: Надана Фридрихсон, Алексей Гудошников

- Зачем Вильнюсу и Варшаве сотни фото задержанного в Минске Романа Протасевича? Что за операцию у границ Белоруссии готовят американские агенты влияния? Когда они планируют запустить в Минске новый Майдан?

 

- Нерядовый случай. Чем на самом деле занимался в запрещенном батальоне белорусский боец с позывным “Ким”, сегодня известный, как Роман Протасевич?

 

- Как дети Донбасса до сих пор закрашивают седые пряди волос? Почему  матерям приходилось хоронить детей на собственных огородах? Можно ли выжить месяц на одной картошке?

 

- Придирки из пробирки. Почему, как сговорившись, западные страны начали информационную атаку против Китая? И кто надоумил Байдена, прежде отменившего выражение “китайский вирус”, в итоге объявить Пекину медийную войну?

 

- Сила боли. В каком состоянии на самом деле находятся стратегические ядерные силы США? Как так вышло, что у страны с военным бюджетом почти в триллион долларов наземный и морской ядерные щиты безнадежно устарели?

 

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