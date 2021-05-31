Открытый эфир - Военные преступления Протасевича и медийные войны США с Китаем (31 Мая 2021)
Опубликовано: 1 Июня 2021
Ведущие: Надана Фридрихсон, Алексей Гудошников
Еще
- Зачем Вильнюсу и Варшаве сотни фото задержанного в Минске Романа Протасевича? Что за операцию у границ Белоруссии готовят американские агенты влияния? Когда они планируют запустить в Минске новый Майдан?
- Нерядовый случай. Чем на самом деле занимался в запрещенном батальоне белорусский боец с позывным “Ким”, сегодня известный, как Роман Протасевич?
- Как дети Донбасса до сих пор закрашивают седые пряди волос? Почему матерям приходилось хоронить детей на собственных огородах? Можно ли выжить месяц на одной картошке?
- Придирки из пробирки. Почему, как сговорившись, западные страны начали информационную атаку против Китая? И кто надоумил Байдена, прежде отменившего выражение “китайский вирус”, в итоге объявить Пекину медийную войну?
- Сила боли. В каком состоянии на самом деле находятся стратегические ядерные силы США? Как так вышло, что у страны с военным бюджетом почти в триллион долларов наземный и морской ядерные щиты безнадежно устарели?
Смотрите онлайн Открытый эфир Военные преступления Протасевича и медийные войны США с Китаем (31 Мая 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.