Скандал с экстренной посадкой в Минске авилайнера компании «Ryanair» продолжает набирать обороты. Александр Лукашенко во время встречи с Президентом России Владимиром Путиным заявил, что коллективный Запад снова пытается дестабилизировать обстановку в республике. Экстренная посадка международного рейса в Белоруссии. Что это было? И почему Литва, Польша и Украина отказались принимать лайнер, после сообщения о его минировании?

Не успел ирландский Боинг сесть в белорусской столице, как власти Великобритании уже делали громкие заявления, разглядев в произошедшем руку Кремля. ​А глава британского МИД Доминик Рааб пообещал, что Лондон обязательно рассмотрит возможность введения санкций против «Северного потока – 2» из-за этого инцидента. Причем тут Белоруссия? И с каких пор Великобритания решила играть «первую скрипку» в мировом политическом оркестре?

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