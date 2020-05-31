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Специальный репортаж. Жесткая посадка 31.05.2021

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Специальный репортаж 31.05.2021. Жесткая посадка
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Специальный репортаж - Жесткая посадка (31 Мая 2021)

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Специальный репортаж
Специальный репортаж
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Опубликовано: 1 Июня 2021

Скандал с экстренной посадкой в Минске авилайнера компании «Ryanair» продолжает набирать обороты. Александр Лукашенко во время встречи с Президентом России Владимиром Путиным заявил, что коллективный Запад снова пытается дестабилизировать обстановку в республике. Экстренная посадка международного рейса в Белоруссии. Что это было? И почему Литва, Польша и Украина отказались принимать лайнер, после сообщения о его минировании?

 

Не успел ирландский Боинг сесть в белорусской столице, как власти Великобритании уже делали громкие заявления, разглядев в произошедшем руку Кремля. ​А глава британского МИД Доминик Рааб пообещал, что Лондон обязательно рассмотрит возможность введения санкций против «Северного потока – 2» из-за этого инцидента. Причем тут Белоруссия? И с каких пор Великобритания решила играть «первую скрипку» в мировом политическом оркестре?

 

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