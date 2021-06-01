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Николай Стариков. Провокация Запада. Лукашенко, Протасевич и Сапега 01.06.2021

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Николай Стариков 01.06.2021. Провокация Запада. Лукашенко, Протасевич и Сапега
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Николай Стариков - Провокация Запада. Лукашенко, Протасевич и Сапега (1 Июня 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 1 Июня 2021

Ведущие: Николай Стариков

В очередном прямом эфире программы «Стена Сосновского» на канале Soloviev.Live поговорили о провокации Запада, посадке самолёта Ryanair в Минске, последующем задержании террориста Романа Протасевича и его сообщницы Софии Сапеги. А также о роли Лукашенко во всём этом и напрашивающихся выводах.

 

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