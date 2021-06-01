В очередном прямом эфире программы «Стена Сосновского» на канале Soloviev.Live поговорили о провокации Запада, посадке самолёта Ryanair в Минске, последующем задержании террориста Романа Протасевича и его сообщницы Софии Сапеги. А также о роли Лукашенко во всём этом и напрашивающихся выводах.

Смотрите онлайн Николай Стариков Провокация Запада. Лукашенко, Протасевич и Сапега (1 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.