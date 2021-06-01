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60 минут. По горячим следам. Евросоюз предложил США совместное антироссийское заявление 01.06.2021

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60 минут 01.06.2021. По горячим следам. Евросоюз предложил США совместное антироссийское заявление
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60 минут - По горячим следам. Евросоюз предложил США совместное антироссийское заявление (1 Июня 2021)

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Опубликовано: 1 Июня 2021

Ведущие: Ольга Скабеева, Евгений Попов

За две недели до встречи российского лидера Владимира Путина и президента США Джозефа Байдена в Женеве из Европейского союза стали поступать тревожные сигналы. Лидеры стран Евросоюза предложили Байдену встретиться в Брюсселе 15 июня, за день до встречи Путин-Байден, и выступить с совместным антироссийским заявлением.

 

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