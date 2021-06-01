60 минут. По горячим следам. Переговоры Путина и Лукашенко в Сочи длились более пяти часов 31.05.2021

За две недели до встречи российского лидера Владимира Путина и президента США Джозефа Байдена в Женеве из Европейского союза стали поступать тревожные сигналы. Лидеры стран Евросоюза предложили Байдену встретиться в Брюсселе 15 июня, за день до встречи Путин-Байден, и выступить с совместным антироссийским заявлением.

Смотрите онлайн 60 минут По горячим следам. Евросоюз предложил США совместное антироссийское заявление (1 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.