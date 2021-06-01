Соловьёв LIVE - Выборы 2021. Александр Карелин об итогах праймериз ЕР, новых лицах и хакерских атаках (1 Июня 2021)
Опубликовано: 1 Июня 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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Итоги праймериз партии "Единая Россия". Гость – член Комиссии "Единой России" по этике, сенатор, Герой Российской Федерации, трехкратный Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин.
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