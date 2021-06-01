«Я должен получить справку, что я хороший мальчик?» Как прошел суд по иску Навального к колонии

Вечером 31 мая петербургского политика и бывшего директора «Открытой России» Андрея Пивоварова задержали в аэропорту «Пулково». Самолет, на котором он собирался вылетать на отдых в Варшаву, развернули на взлетной полосе, а его сняли с рейса и повезли сначала на допрос, а затем на обыск.

Против него возбудили уголовное дело о сотрудничестве с нежелательной организацией.

На следующий день после задержания Пивоварова с обыском пришли еще к двум политикам — Дмитрию Гудкову и бывшему председателю «Открытой России» Александру Соловьеву. По словам Геннадия Гудкова, бывшего депутата Госдумы и отца Дмитрия Гудкова, обыски проходили у них на даче, в московской квартире родственников, у начальника штаба Дмитрия Гудкова Виталия Венидиктова, а также в старом офисе, который был закрыт более восьми лет назад. С чем они связаны — неизвестно.

Накануне Дня защиты детей президент Владимир Путин встретился в Сочи с Уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Анной Кузнецовой, которая представила ежегодный доклад о ситуации с защитой прав детей.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Обыски у Гудкова и его соратников. Задержан экс-директор «Открытой России» Пивоваров. Путин и дети (1 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.