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Дождь. Обыски у Гудкова и его соратников. Задержан экс-директор «Открытой России» Пивоваров. Путин и дети 01.06.2021

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Телеканал Дождь 01.06.2021. Обыски у Гудкова и его соратников. Задержан экс-директор «Открытой России» Пивоваров. Путин и дети
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Телеканал Дождь - Обыски у Гудкова и его соратников. Задержан экс-директор «Открытой России» Пивоваров. Путин и дети (1 Июня 2021)

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Опубликовано: 1 Июня 2021

Вечером 31 мая петербургского политика и бывшего директора «Открытой России» Андрея Пивоварова задержали в аэропорту «Пулково». Самолет, на котором он собирался вылетать на отдых в Варшаву, развернули на взлетной полосе, а его сняли с рейса и повезли сначала на допрос, а затем на обыск.

 

Против него возбудили уголовное дело о сотрудничестве с нежелательной организацией. 
На следующий день после задержания Пивоварова с обыском пришли еще к двум политикам — Дмитрию Гудкову и бывшему председателю «Открытой России» Александру Соловьеву. По словам Геннадия Гудкова, бывшего депутата Госдумы и отца Дмитрия Гудкова, обыски проходили у них на даче, в московской квартире родственников, у начальника штаба Дмитрия Гудкова Виталия Венидиктова, а также в старом офисе, который был закрыт более восьми лет назад. С чем они связаны — неизвестно.

 

Накануне Дня защиты детей президент Владимир Путин встретился в Сочи с Уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Анной Кузнецовой, которая представила ежегодный доклад о ситуации с защитой прав детей.

 

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