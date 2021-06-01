НАШ - Марафон. Какую страну мы оставим детям? Расследование Бигуса по Медведчуку (1 Июня 2021)
Опубликовано: 1 Июня 2021
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В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу "МАРАФОН" з Артемом Нікіфоровим і Ольгою Веремій:
ЧАСТИНА 1
– Олександр Лазарєв, політолог
– Олег Петренко, народний депутат України VIII скл. член партії "Національний корпус"
– Георгій Мазурашу, народний депутат України, фракція "Слуга народу"
– Сергій Годний, кандидат політичних наук
– Юрій Павленко, народний депутат «Опозиційна платформа - За життя»
– Олександр Лукашев, народний депутат України
– Ольга Василевська-Смаглюк, народний депутат, фракція «Слуга народу»
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