Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

НАШ. Марафон. Какую страну мы оставим детям? Расследование Бигуса по Медведчуку 01.06.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. НАШ
НАШ 01.06.2021. Марафон. Какую страну мы оставим детям? Расследование Бигуса по Медведчуку
01.06.2021 01.06.2021 31.05.2021 31.05.2021 31.05.2021 28.05.2021 28.05.2021 27.05.2021 27.05.2021 27.05.2021
Еще

НАШ - Марафон. Какую страну мы оставим детям? Расследование Бигуса по Медведчуку (1 Июня 2021)

21 просмотр
1
0
Поделиться
НАШ
НАШ
Подписаться

Опубликовано: 1 Июня 2021

В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу "МАРАФОН" з Артемом Нікіфоровим і Ольгою Веремій:

ЧАСТИНА 1
– Олександр Лазарєв, політолог

– Олег Петренко, народний депутат України VIII скл. член партії "Національний корпус"
– Георгій Мазурашу, народний депутат України, фракція "Слуга народу"
– Сергій Годний, кандидат політичних наук 
– Юрій Павленко, народний депутат «Опозиційна платформа - За життя»
– Олександр Лукашев, народний депутат України
– Ольга Василевська-Смаглюк, народний депутат, фракція «Слуга народу»

 

Смотрите онлайн НАШ Марафон. Какую страну мы оставим детям? Расследование Бигуса по Медведчуку (1 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Новые видео

Константин Сёмин. Воздержание Зюганова. Дроны-убийцы. Умирающая страна. Галопом по Европам 01.06.2021Особое мнение. Александр Проханов 01.06.2021Стратегия с Анной Шафран 01.06.2021Царьград. Главное. Решающий удар. Блок Мишустина-Белоусова прижучит офшорных олигархов 01.06.2021Время покажет 01.06.202160 минут. Вечерний выпуск 01.06.2021НАШ. Важное. Новое интервью Зеленского. Бандера VS Netflix 01.06.2021Дмитрий Гордон. Продюсер Сердючки Никитин. Болезнь Данилко, секс с Билык, интим с Астафьевой 01.06.2021Перший Незалежний. Ток-шоу "Пульс" 01.06.2021Соловьёв LIVE. Национальная стратегия: есть ли она у России и у кого она есть. АРМАГЕДДОНЫЧ 01.06.2021Особое мнение. Сергей Алексашенко 01.06.2021Политическая Россия. Приспешнику Ходорковского не дали сбежать из России 01.06.2021Николай Стариков. Путин наградил Прилепина. Справедливый Базовый Доход и Стивен Сигал 01.06.2021Шафран. Это запретили показывать. Чиновники проговорились о будущем детей 01.06.2021Дмитрий Гордон. Медведчук и его прослушка. Что делать с его избирателями и фанатами "русского мира" 01.06.2021

Все ток-шоу