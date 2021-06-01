Пятница. Вечер. Ситуация в Беларуси. Заявление Кравчука по Донбассу

В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу "МАРАФОН" з Артемом Нікіфоровим і Ольгою Веремій:

ЧАСТИНА 1

– Олександр Лазарєв, політолог

– Олег Петренко, народний депутат України VIII скл. член партії "Національний корпус"

– Георгій Мазурашу, народний депутат України, фракція "Слуга народу"

– Сергій Годний, кандидат політичних наук

– Юрій Павленко, народний депутат «Опозиційна платформа - За життя»

– Олександр Лукашев, народний депутат України

– Ольга Василевська-Смаглюк, народний депутат, фракція «Слуга народу»

Смотрите онлайн НАШ Марафон. Какую страну мы оставим детям? Расследование Бигуса по Медведчуку (1 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.