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Место встречи. Начало конца 01.06.2021

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Место встречи 01.06.2021. Начало конца
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Место встречи - Начало конца (1 Июня 2021)

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Опубликовано: 1 Июня 2021

Ведущие: Андрей Норкин

Как США толкают Россию в крепкие объятия Китая? Почему Вашингтон вновь обвиняет Пекин в искусственном создании коронавируса? К какому году Китай окончательно овладеет миром? Когда мы говорим о предстоящей встрече глав РФ и США, то рассматривает факторы, которые могут если не помешать проведению этой встречи, то как минимум повлиять на повестку.

 

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