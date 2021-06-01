Как США толкают Россию в крепкие объятия Китая? Почему Вашингтон вновь обвиняет Пекин в искусственном создании коронавируса? К какому году Китай окончательно овладеет миром? Когда мы говорим о предстоящей встрече глав РФ и США, то рассматривает факторы, которые могут если не помешать проведению этой встречи, то как минимум повлиять на повестку.

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