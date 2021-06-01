Соловьёв LIVE - Хроника распада. Как умирал СССР. Часть 3. Русофобы приходят к власти. Спецпроект (1 Июня 2021)
Опубликовано: 1 Июня 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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Авторский проект Армена Гаспаряна — «Хроника распада».
В нашей серии документальных фильмов рассказываем о распаде СССР. В третьей серии
расскажем о главных символах перестройки, распаде Югославии и бомбардировках НАТО, Бессарабской политической дискотеке и выборах в Грузии.
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