Шафран - Это запретили показывать. Чиновники проговорились о будущем детей (1 Июня 2021)
Опубликовано: 1 Июня 2021
Ведущие: Анна Шафран
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Министр цифровизации на слушаниях в Госдуме заявил, что денег на сельских учителей в бюджете нет. Вместо этого будет дистанционка. Что об этом говорится в Конституции России и скоро ли чиновники сделают цифровизацию тотальной? Разбираются Анна Шафран и эксперты - Элина Жгутова, Анна Швабаэур и Михаил Богданов.
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