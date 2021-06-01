Шафран. Педофилы в ООН: смогут ли они дотянуться до наших детей 27.05.2021

Министр цифровизации на слушаниях в Госдуме заявил, что денег на сельских учителей в бюджете нет. Вместо этого будет дистанционка. Что об этом говорится в Конституции России и скоро ли чиновники сделают цифровизацию тотальной? Разбираются Анна Шафран и эксперты - Элина Жгутова, Анна Швабаэур и Михаил Богданов.

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