Эрдоган вступился за Лукашенко перед НАТО и США

Экс-глава Открытой России Ходорковского (организация признана нежелательной на территории РФ) Андрей Пивоваров собирался лететь в Польшу, но прямо у трапа самолета его задержали сотрудники ФСБ. Арест экстремистов можно только приветствовать - но у дела есть и другая сторона.

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