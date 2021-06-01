Дмитрий Гордон - Продюсер Сердючки Никитин. Болезнь Данилко, секс с Билык, интим с Астафьевой (1 Июня 2021)
Опубликовано: 1 Июня 2021
Ведущие: Дмитрий Гордон
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Интервью Дмитрия Гордона с украинским музыкальным продюсером Верки Сердючки, Ирины Билык, групп НеАнгелы, NikitA и KAZKA, создателем и генеральным директором компании "Mamamusic" Юрием Никитиным.
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