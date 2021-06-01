НАШ - Важное. Новое интервью Зеленского. Бандера VS Netflix (1 Июня 2021)
Опубликовано: 1 Июня 2021
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В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу “ВАЖЛИВЕ” з Максом Назаровим та Ангеліною Пичик.
Гості студії:
– Верещук Ірина, народний депутат України, фракція "Слуга народу"
– Аліксійчук Олександр, народний депутат України, фракція "Слуга народу"
– Фріс Ігор, народний депутат "Слуга народу"
– Плачкова Тетяна, народний депутат України, "Опозиційна платформа - За життя"
– Головко Михайло, голова Тернопільської обласної ради, народний депутат України VII-VIII скл. ВО "Свобода"
– Поляков Антон, народний депутат України, група "За майбутнє"
– Куликов Кирило, народний депутат VI скл., керівник бюро Інтерполу України (2005-2007рр)
Обговорювані теми:
– Нове інтерв’ю президента Зеленського. Чи можливі зміни форматів щодо Донбасу
– Північний потік-2 - це флеш-рояль РФ, щоб відключити Україну
– Нетфлікс назвав Бандеру колабораціоністом нацистської німеччини
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