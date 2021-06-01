В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу “ВАЖЛИВЕ” з Максом Назаровим та Ангеліною Пичик.

Гості студії:

– Верещук Ірина, народний депутат України, фракція "Слуга народу"

– Аліксійчук Олександр, народний депутат України, фракція "Слуга народу"

– Фріс Ігор, народний депутат "Слуга народу"

– Плачкова Тетяна, народний депутат України, "Опозиційна платформа - За життя"

– Головко Михайло, голова Тернопільської обласної ради, народний депутат України VII-VIII скл. ВО "Свобода"

– Поляков Антон, народний депутат України, група "За майбутнє"

– Куликов Кирило, народний депутат VI скл., керівник бюро Інтерполу України (2005-2007рр)

Обговорювані теми:

– Нове інтерв’ю президента Зеленського. Чи можливі зміни форматів щодо Донбасу

– Північний потік-2 - це флеш-рояль РФ, щоб відключити Україну

– Нетфлікс назвав Бандеру колабораціоністом нацистської німеччини

Смотрите онлайн НАШ Важное. Новое интервью Зеленского. Бандера VS Netflix (1 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.