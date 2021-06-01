Лицо новой звезды белорусской оппозиции уже в аэропортах Европы, Тихановская вновь рвется в бой, а против Лукашенко пошла тяжелая артиллерия. Политическая фантастика, на Украине пишут сценарий предстоящих переговоров Путина и Байдена. Ждет ли Европу новый миграционный кризис? Тысячи жителей Марокко за последние несколько дней вплавь перебрались в испанский город, власти не справляются, на помощь брошены военные.

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