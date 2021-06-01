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Время покажет 01.06.2021

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Время покажет 01.06.2021
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Время покажет (1 Июня 2021)

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Опубликовано: 1 Июня 2021

Ведущие: Екатерина Стриженова, Артём Шейнин, Анатолий Кузичев

Лицо новой звезды белорусской оппозиции уже в аэропортах Европы, Тихановская вновь рвется в бой, а против Лукашенко пошла тяжелая артиллерия. Политическая фантастика, на Украине пишут сценарий предстоящих переговоров Путина и Байдена. Ждет ли Европу новый миграционный кризис? Тысячи жителей Марокко за последние несколько дней вплавь перебрались в испанский город, власти не справляются, на помощь брошены военные.

 

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