Царьград. Главное. Глазьев о ключевых провалах в экономике России и путях их преодоления 26.05.2021

Борьба государственников с офшорными олигархами входит в решающую стадию. Андрей Белоусов намерен изъять сверхдоходы космополитного бизнеса. Однако олигархат без боя не сдастся. Но времена изменились: теперь государственники сильны как никогда, а системные либералы больше не могут обеспечивать офшорным бизнесменам поддержку.

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