Царьград. Главное - Решающий удар. Блок Мишустина-Белоусова прижучит офшорных олигархов (1 Июня 2021)
Опубликовано: 1 Июня 2021
Ведущие: Юрий Пронько
Царьград. Главное. Большой шухер в России – офшорные олигархи «нахлобучили» государство на миллиарды 31.05.2021
Царьград. Главное. Российский газ «самый грязный на Земле»: паранойя Вашингтона или объявление углеродной войны Москве 28.05.2021
Царьград. Главное. Вместо нано-технологий климат-контроль: Чубайс возглавит новую углеродную госкорпорацию 27.05.2021
Царьград. Главное. Глазьев о ключевых провалах в экономике России и путях их преодоления 26.05.2021
Еще
Борьба государственников с офшорными олигархами входит в решающую стадию. Андрей Белоусов намерен изъять сверхдоходы космополитного бизнеса. Однако олигархат без боя не сдастся. Но времена изменились: теперь государственники сильны как никогда, а системные либералы больше не могут обеспечивать офшорным бизнесменам поддержку.
Смотрите онлайн Царьград. Главное Решающий удар. Блок Мишустина-Белоусова прижучит офшорных олигархов (1 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.