Константин Сёмин - Воздержание Зюганова. Дроны-убийцы. Умирающая страна. Галопом по Европам (1 Июня 2021)
Опубликовано: 1 Июня 2021
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В этом выпуске:
- Отношения между Москвой и Вашингтоном по многим пунктам хуже, чем во времена карибского кризиса;
- Зюганов просит членов КПРФ воздержаться от критики Путина в преддверии думских выборов;
- 12 российских регионов просят Минстрой и Совфед продлить программу льготной ипотеки под 6,5 процентов;
- В Воронеже онкобольная пенсионерка лишилась дома из-за кредита на 240 тысяч рублей;
- Большинство россиян, выяснил ВЦИОМ, поддерживает идею привлекать к работе заключённых;
- Вступил в силу закон о просветительской деятельности;
- Перу стала лидером по смертности от коронавируса;
- В Ливии самоуправляемый дрон впервые убил человека;
- Российский госдолг приблизился к 20 триллионам рублей;
- За пять месяцев состояние российских миллиардеров выросло почти на 36 миллиардов долларов;
- В Татарстане запустили серийное производство отечественных автомобилей класса «люкс» Аурус.
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