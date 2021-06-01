Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Константин Сёмин. Воздержание Зюганова. Дроны-убийцы. Умирающая страна. Галопом по Европам 01.06.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Константин Сёмин
Константин Сёмин 01.06.2021. Воздержание Зюганова. Дроны-убийцы. Умирающая страна. Галопом по Европам
01.06.2021 31.05.2021 31.05.2021 30.05.2021 28.05.2021 27.05.2021 26.05.2021 25.05.2021 25.05.2021 24.05.2021
Еще

Константин Сёмин - Воздержание Зюганова. Дроны-убийцы. Умирающая страна. Галопом по Европам (1 Июня 2021)

5 просмотров
1
0
Поделиться
Константин Сёмин
Константин Сёмин
Подписаться

Опубликовано: 1 Июня 2021

В этом выпуске:
- Отношения между Москвой и Вашингтоном по многим пунктам хуже, чем во времена карибского кризиса;
- Зюганов просит членов КПРФ воздержаться от критики Путина в преддверии думских выборов;
- 12 российских регионов просят Минстрой и Совфед продлить программу льготной ипотеки под 6,5 процентов;
- В Воронеже онкобольная пенсионерка лишилась дома из-за кредита на 240 тысяч рублей;
- Большинство россиян, выяснил ВЦИОМ, поддерживает идею привлекать к работе заключённых;
- Вступил в силу закон о просветительской деятельности;
- Перу стала лидером по смертности от коронавируса;
- В Ливии самоуправляемый дрон впервые убил человека;
- Российский госдолг приблизился к 20 триллионам рублей;
- За пять месяцев состояние российских миллиардеров выросло почти на 36 миллиардов долларов;
- В Татарстане запустили серийное производство отечественных автомобилей класса «люкс» Аурус.

 

Смотрите онлайн Константин Сёмин Воздержание Зюганова. Дроны-убийцы. Умирающая страна. Галопом по Европам (1 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Новые видео

Константин Сёмин. Воздержание Зюганова. Дроны-убийцы. Умирающая страна. Галопом по Европам 01.06.2021Особое мнение. Александр Проханов 01.06.2021Стратегия с Анной Шафран 01.06.2021Царьград. Главное. Решающий удар. Блок Мишустина-Белоусова прижучит офшорных олигархов 01.06.2021Время покажет 01.06.202160 минут. Вечерний выпуск 01.06.2021НАШ. Важное. Новое интервью Зеленского. Бандера VS Netflix 01.06.2021Дмитрий Гордон. Продюсер Сердючки Никитин. Болезнь Данилко, секс с Билык, интим с Астафьевой 01.06.2021Перший Незалежний. Ток-шоу "Пульс" 01.06.2021Соловьёв LIVE. Национальная стратегия: есть ли она у России и у кого она есть. АРМАГЕДДОНЫЧ 01.06.2021Особое мнение. Сергей Алексашенко 01.06.2021Политическая Россия. Приспешнику Ходорковского не дали сбежать из России 01.06.2021Николай Стариков. Путин наградил Прилепина. Справедливый Базовый Доход и Стивен Сигал 01.06.2021Шафран. Это запретили показывать. Чиновники проговорились о будущем детей 01.06.2021Дмитрий Гордон. Медведчук и его прослушка. Что делать с его избирателями и фанатами "русского мира" 01.06.2021

Все ток-шоу