В этом выпуске:

- Отношения между Москвой и Вашингтоном по многим пунктам хуже, чем во времена карибского кризиса;

- Зюганов просит членов КПРФ воздержаться от критики Путина в преддверии думских выборов;

- 12 российских регионов просят Минстрой и Совфед продлить программу льготной ипотеки под 6,5 процентов;

- В Воронеже онкобольная пенсионерка лишилась дома из-за кредита на 240 тысяч рублей;

- Большинство россиян, выяснил ВЦИОМ, поддерживает идею привлекать к работе заключённых;

- Вступил в силу закон о просветительской деятельности;

- Перу стала лидером по смертности от коронавируса;

- В Ливии самоуправляемый дрон впервые убил человека;

- Российский госдолг приблизился к 20 триллионам рублей;

- За пять месяцев состояние российских миллиардеров выросло почти на 36 миллиардов долларов;

- В Татарстане запустили серийное производство отечественных автомобилей класса «люкс» Аурус.

Смотрите онлайн Константин Сёмин Воздержание Зюганова. Дроны-убийцы. Умирающая страна. Галопом по Европам (1 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.