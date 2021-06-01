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Борис Якеменко представляет — «НАШИ»!

ОБСУЖДАЕМ И АНАЛИЗИРУЕМ САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ.

СЕГОДНЯ В СТРИМЕ:

ГЛАВНАЯ ТЕМА «ИХ ЦЕЛЬ - РОССИЯ».

- Почему борьба с Белоруссией это на самом деле борьба с Россией?

- Россия отвечает на внешние вызовы жёсткой борьбой с лидерами оппозиции - стрижёт вершки. А корешки никто не трогает.

- Почему Запад всегда будет бороться с Россией.

ТЕМА: ЭКОНОМИКА МИЛОСТЫНИ или почему «Безусловный базовый доход» это катастрофа?

- Почему милостыней нельзя победить нищету?

- Базовый доход как симптом болезни государства.

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Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Их цель - Россия. Экономика милостыни. Наши с Борисом Якеменко (1 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.