Соловьёв LIVE - Их цель - Россия. Экономика милостыни. Наши с Борисом Якеменко (1 Июня 2021)
Опубликовано: 1 Июня 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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Борис Якеменко представляет — «НАШИ»!
ОБСУЖДАЕМ И АНАЛИЗИРУЕМ САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ.
СЕГОДНЯ В СТРИМЕ:
ГЛАВНАЯ ТЕМА «ИХ ЦЕЛЬ - РОССИЯ».
- Почему борьба с Белоруссией это на самом деле борьба с Россией?
- Россия отвечает на внешние вызовы жёсткой борьбой с лидерами оппозиции - стрижёт вершки. А корешки никто не трогает.
- Почему Запад всегда будет бороться с Россией.
ТЕМА: ЭКОНОМИКА МИЛОСТЫНИ или почему «Безусловный базовый доход» это катастрофа?
- Почему милостыней нельзя победить нищету?
- Базовый доход как симптом болезни государства.
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Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Их цель - Россия. Экономика милостыни. Наши с Борисом Якеменко (1 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.