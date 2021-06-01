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Соловьёв LIVE. Их цель - Россия. Экономика милостыни. Наши с Борисом Якеменко 01.06.2021

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Соловьёв LIVE 01.06.2021. Их цель - Россия. Экономика милостыни. Наши с Борисом Якеменко
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Соловьёв LIVE - Их цель - Россия. Экономика милостыни. Наши с Борисом Якеменко (1 Июня 2021)

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Опубликовано: 1 Июня 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Борис Якеменко представляет — «НАШИ»! 

ОБСУЖДАЕМ И АНАЛИЗИРУЕМ САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ.

СЕГОДНЯ В СТРИМЕ:

 

ГЛАВНАЯ ТЕМА «ИХ ЦЕЛЬ - РОССИЯ».  

- Почему борьба с Белоруссией это на самом деле борьба с Россией?
- Россия отвечает на внешние вызовы  жёсткой борьбой с лидерами оппозиции - стрижёт вершки. А корешки никто не трогает.
- Почему Запад всегда будет бороться с Россией. 

 

ТЕМА: ЭКОНОМИКА МИЛОСТЫНИ или почему «Безусловный базовый доход» это катастрофа? 

- Почему милостыней нельзя победить нищету? 
- Базовый доход как симптом болезни государства. 

Присоединяйтесь, обсуждайте, ставьте лайки.

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Их цель - Россия. Экономика милостыни. Наши с Борисом Якеменко (1 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

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