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Вечер с Владимиром Соловьевым 01.06.2021

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Вечер с Владимиром Соловьевым 01.06.2021
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Вечер с Владимиром Соловьевым (1 Июня 2021)

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Вечер с Владимиром Соловьевым
Вечер с Владимиром Соловьевым
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Опубликовано: 1 Июня 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Скандал с прослушками стараются спустить на тормозах, то ли дело самолет в Минске или арест белорусского оппозиционера, хотя для кого-то он не оппозиционер никакой, а в первую очередь воевавший в батальоне. Вся Европа кричит, хотя президент Сербии высказал мысль, мол, если бы русские прослушивали Макрона, что было бы? Тут же вопли, санкции и далее по списку. А тут прослушивают, и типа так и надо.

 

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Комментариев: 1
Андрей
1 Июня 2021, 20:59

https://yapolitical.ru/topic1042 - полный выпуск

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