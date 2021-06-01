Скандал с прослушками стараются спустить на тормозах, то ли дело самолет в Минске или арест белорусского оппозиционера, хотя для кого-то он не оппозиционер никакой, а в первую очередь воевавший в батальоне. Вся Европа кричит, хотя президент Сербии высказал мысль, мол, если бы русские прослушивали Макрона, что было бы? Тут же вопли, санкции и далее по списку. А тут прослушивают, и типа так и надо.

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