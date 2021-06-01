В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу "ЧОРНИЙ КВАДРАТ КАРАСЬОВА" з Вадимом Карасьовим. Обговорюємо відносини України з Білоруссю.

Гості студії:

— Бортнік Руслан, директор Українського інституту політики

— Єрмолаєв Андрій, політолог

— Грищенко Костянтин Іванович, екс-міністр закордонних справ (2003-2005, 2010-2012 рр)

— Філіпчук Василь, дипломат, керівник міжнародного центру перспективних досліджень

— Чалий Олександр, дипломат, перший заступник міністра закордонних справ України 2003-2004 рр

— Суслов Віктор, міністр економіки України 1997-1998 рр.,

Смотрите онлайн НАШ Черный квадрат Карасёва. Отношения Украины и Белоруссии (1 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.