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НАШ. Черный квадрат Карасёва. Отношения Украины и Белоруссии 01.06.2021

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НАШ 01.06.2021. Черный квадрат Карасёва. Отношения Украины и Белоруссии
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НАШ - Черный квадрат Карасёва. Отношения Украины и Белоруссии (1 Июня 2021)

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Опубликовано: 1 Июня 2021

В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу "ЧОРНИЙ КВАДРАТ КАРАСЬОВА" з Вадимом Карасьовим. Обговорюємо відносини України з Білоруссю.

Гості студії:
— Бортнік Руслан,  директор Українського інституту політики  
— Єрмолаєв Андрій, політолог  
— Грищенко Костянтин Іванович, екс-міністр закордонних справ (2003-2005, 2010-2012 рр)
— Філіпчук Василь, дипломат, керівник міжнародного центру перспективних досліджень
— Чалий Олександр, дипломат, перший заступник міністра закордонних справ України 2003-2004 рр 
— Суслов Віктор, міністр економіки України 1997-1998 рр.,

 

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