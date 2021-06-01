Смотрите в этом выпуске: в День защиты детей президент встречался с многодетными семьями; о расширении скрининга новорожденных говорили в Центре имени Кулакова, где побывал Михаил Мишустин; Дума приняла закон о доставке газа до участков; курсант Академии МВД награжден медалью "За доблесть в службе"; Первый канал приехал в Балашиху с подарками для воспитанников детдомов; в Неву вошел бриг "Россия" — главный символ праздника выпускников.

Смотрите онлайн Время в 21:00 (1 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.