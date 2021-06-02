Утренний разворот - Саша и Таня. Живой гвоздь - Кирилл Рогов (2 Июня 2021)
Опубликовано: 2 Июня 2021
Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев
Утренний разворот. Майерс и Нарышкин. Бастрыкин VS жадные родители. ЕС VS Батька. Хинштейн VS Порно 28.05.2021
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В эфире ведущие Саша Плющев и Таня Фельгенгауэр.
Виталий Шкляров, политконсультант, Борис Гуц, режиссер
Владимир Левченко, экономический обозреватель «Эха Москвы»
Татьяна Усманова, экс-координатор «Открытой России» (признана российскими властями нежелательной организацией)
Живой гвоздь
Кирилл Рогов, политолог
Александр Соловьев, политик, экс-председатель «Открытой России» (признана российскими властями нежелательной организацией)
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