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Утренний разворот. Саша и Таня. Живой гвоздь - Кирилл Рогов 02.06.2021

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Утренний разворот 02.06.2021. Саша и Таня. Живой гвоздь - Кирилл Рогов
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Утренний разворот - Саша и Таня. Живой гвоздь - Кирилл Рогов (2 Июня 2021)

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Утренний разворот
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Опубликовано: 2 Июня 2021

Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев

В эфире ведущие Саша Плющев и Таня Фельгенгауэр.


Виталий Шкляров, политконсультант,  Борис Гуц, режиссер 


Владимир Левченко, экономический обозреватель «Эха Москвы»


Татьяна Усманова, экс-координатор «Открытой России» (признана российскими властями нежелательной организацией)


Живой гвоздь
Кирилл Рогов, политолог

 
Александр Соловьев, политик, экс-председатель «Открытой России» (признана российскими властями нежелательной организацией)

 

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