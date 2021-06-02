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Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что ведомство создаст подразделения для борьбы с НАТО на западе России. «Действия наших западных коллег разрушают систему безопасности в мире и вынуждают нас принять меры адекватного противодействия. Мы постоянно совершенствуем боевой состав войск. До конца года в Западном военном округе будет сформировано около 20 соединений и воинских частей», — заявил министр.

Что это за части, откуда они возьмутся и стоит ли говорить о напряжении в отношениях стран перед переговорами Путина и Байдена? Обсудили это с заместителем генерального директора и военным обозревателем «Новой газеты» Валерием Ширяевым.

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