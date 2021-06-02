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Николай Стариков. Итоги встречи Путина и Лукашенко. «Праймериз» Единой России на Госуслугах 02.06.2021

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Николай Стариков 02.06.2021. Итоги встречи Путина и Лукашенко. «Праймериз» Единой России на Госуслугах
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Николай Стариков - Итоги встречи Путина и Лукашенко. «Праймериз» Единой России на Госуслугах (2 Июня 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 2 Июня 2021

Ведущие: Николай Стариков

В очередном выпуске программы «По сути дела» на радио «Комсомольская правда» подвели итоги встречи Путина и Лукашенко в Сочи. Также речь зашла о «праймериз» Единой России, которые проводились на Госуслугах.

 

- Об итогах встречи Путина и Лукашенко 
- Почему посадка самолёта в Минске - провокация Запада
- Что такое «праймериз» Единой России
- Почему праймериз ЕР проходит через ГосУслуги.

 

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