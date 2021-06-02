Николай Стариков - Итоги встречи Путина и Лукашенко. «Праймериз» Единой России на Госуслугах (2 Июня 2021)
Опубликовано: 2 Июня 2021
Ведущие: Николай Стариков
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В очередном выпуске программы «По сути дела» на радио «Комсомольская правда» подвели итоги встречи Путина и Лукашенко в Сочи. Также речь зашла о «праймериз» Единой России, которые проводились на Госуслугах.
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