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В очередном выпуске программы «По сути дела» на радио «Комсомольская правда» подвели итоги встречи Путина и Лукашенко в Сочи. Также речь зашла о «праймериз» Единой России, которые проводились на Госуслугах.

- Об итогах встречи Путина и Лукашенко

- Почему посадка самолёта в Минске - провокация Запада

- Что такое «праймериз» Единой России

- Почему праймериз ЕР проходит через ГосУслуги.

Смотрите онлайн Николай Стариков Итоги встречи Путина и Лукашенко. «Праймериз» Единой России на Госуслугах (2 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.