Объявить себя пострадавшими и потребовать компенсаций – беспроигрышный ход в западной части современного мира, где правят нытики всех сортов. И российское государство, похоже, наконец-то решило прибегнуть к описанному ходу. Тем более что исторический повод у нашей страны есть железобетонный – документы Нюрнбергского трибунала свидетельствуют, что гитлеровцы практиковали на оккупированных советских территориях именно геноцид.

Смотрите онлайн Политическая Россия Власти России подняли вопрос о геноциде советского народа гитлеровцами (2 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.