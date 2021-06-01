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Открытый эфир. Жизнь детей на Донбассе и «зеленые войны» за газ 01.06.2021

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Открытый эфир 01.06.2021. Жизнь детей на Донбассе и «зеленые войны» за газ
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Открытый эфир - Жизнь детей на Донбассе и «зеленые войны» за газ (1 Июня 2021)

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Опубликовано: 2 Июня 2021

Ведущие: Надана Фридрихсон, Алексей Гудошников

- На западном фронте без перемен. Зачем Евросоюз подбивает Вашингтон выступить против Москвы накануне встречи Владимира Путина и Джо Байдена?

 

- Задолго до второго Майдана. Зачем генерал-майор Вооруженных сил Украины Виктор Назаров вдруг сделал неожиданное признание - Киев строил планы войны с Москвой, начиная аж с 2007 года?

 

- Они знают смерть в лицо. 1 июня, в день защиты детей, 12-тилетняя Фаина Савенкова из Луганска обратилась к ООН с просьбой остановить кровопролитие, которое по вине Киева идет уже 7 лет.

 

- Мюнхен против Зеленых. На пост федерального канцлера Германии, кроме Анналены Бербок, претендует Маркус Зедер, премьер-министр Баварии. У которой - высокий запрос на газ из нашего Северного потока-2.

 

- Они никогда никуда не уйдут. План американских военных “переселиться” из Афганистана в страны Центральной Азии не сработал. Но оказывается, есть и резервный «план Б».

 

- Поссорить Россию и Китай? Газета «The Wall Street Journal» заявила, что Кремль планирует регулировать судоходство вдоль всего Северного морского пути, и это, якобы, может привести к конфликту между Москвой и Пекином.

 

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