Между тем. ЕС: пять принципов для России 26.05.2021

Между тем. Украина: мы с тобой другой крови 31.05.2021

Минск и Киев на пороге торговой войны? Украина закрывает небо, а Беларусь прекращает поставки топлива в Незалежную. Чем это чревато для России? Кто выиграет и проиграет от ограничения полетов? Какую цену госпереворота в Беларуси назначил Евросоюз? Транзиту российского газа через Беларусь грозят санкции? Как еще Евросоюз собирается наказать Москву и Минск? И о чем договорились на встрече в Сочи президенты Союзного государства?

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