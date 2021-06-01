Между тем с Наталией Метлиной - Минск и Киев - торговая война (1 Июня 2021)
Опубликовано: 2 Июня 2021
Ведущие: Наталья Метлина
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Минск и Киев на пороге торговой войны? Украина закрывает небо, а Беларусь прекращает поставки топлива в Незалежную. Чем это чревато для России? Кто выиграет и проиграет от ограничения полетов? Какую цену госпереворота в Беларуси назначил Евросоюз? Транзиту российского газа через Беларусь грозят санкции? Как еще Евросоюз собирается наказать Москву и Минск? И о чем договорились на встрече в Сочи президенты Союзного государства?
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