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Специальный репортаж. От добробатов добра не ищут 01.06.2021

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Специальный репортаж 01.06.2021. От добробатов добра не ищут
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Специальный репортаж - От добробатов добра не ищут (1 Июня 2021)

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Специальный репортаж
Специальный репортаж
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Опубликовано: 2 Июня 2021

В ближайшее время депутаты Верховной рады в неотложном порядке рассмотрят законопроект, который направил президент Украины Владимир Зеленский. Он предлагает создать внутри ВСУ новую структуру - Силы территориальной обороны. В МИД России назвали такие планы Киева «вскармливанием милитаристского режима в центре Европы». Какую функцию будут выполнять такие батальоны?

Тем временем на Украине участились преступления с участием ветеранов АТО. Смогут ли правоохранительные органы Незалежной справиться с жертвами «вьетнамского синдрома» или страна окончательно погрузится в войну всех против всех?

 

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