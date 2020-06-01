В ближайшее время депутаты Верховной рады в неотложном порядке рассмотрят законопроект, который направил президент Украины Владимир Зеленский. Он предлагает создать внутри ВСУ новую структуру - Силы территориальной обороны. В МИД России назвали такие планы Киева «вскармливанием милитаристского режима в центре Европы». Какую функцию будут выполнять такие батальоны?



Тем временем на Украине участились преступления с участием ветеранов АТО. Смогут ли правоохранительные органы Незалежной справиться с жертвами «вьетнамского синдрома» или страна окончательно погрузится в войну всех против всех?

Смотрите онлайн Специальный репортаж От добробатов добра не ищут (1 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.