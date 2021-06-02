Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Дождь. Младший брат перешел границы. Почему Путин не упустит шанс поглотить Беларусь 02.06.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Дождь
Телеканал Дождь 02.06.2021. Младший брат перешел границы. Почему Путин не упустит шанс поглотить Беларусь
02.06.2021 02.06.2021 01.06.2021 01.06.2021 01.06.2021 31.05.2021 31.05.2021 31.05.2021 31.05.2021 31.05.2021
Еще

Телеканал Дождь - Младший брат перешел границы. Почему Путин не упустит шанс поглотить Беларусь (2 Июня 2021)

8 просмотров
1
0
Поделиться
Дождь
Дождь
Подписаться

Опубликовано: 2 Июня 2021

1 июня Александр Лукашенко заявил на совещании во Дворце Независимости, что следствие в отношении задержанных в Минске бывшего экс-редактора телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушки, россиянки Софии Сапеги будет вестись в Беларуси.

 

Он также отметил, что на встрече с Владимиром Путиным 29 мая эта тема обсуждалась, но уделили ей «лишь немного времени». Екатерина Котрикадзе в своей авторской колонке рассуждает, почему российская сторона не осудила Лукашенко за принудительную посадку пассажирского самолета Ryanair и почему этот инцидент может оказаться ключевым на пути к глубокой интеграции с Беларусью.

 

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Младший брат перешел границы. Почему Путин не упустит шанс поглотить Беларусь (2 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Новые видео

60 минут. По горячим следам 02.06.2021Соловьёв LIVE. Родион Мирошник: монолог. Премьера 02.06.2021Анатолий Шарий. Деньги Кремля для Шария 02.06.2021Дождь. Младший брат перешел границы. Почему Путин не упустит шанс поглотить Беларусь 02.06.2021Железная логика 02.06.2021Анатолий Шарий. Бандеровец? Купи трубу 02.06.2021Специальный репортаж. От добробатов добра не ищут 01.06.2021Между тем. Минск и Киев - торговая война 01.06.2021Открытый эфир. Жизнь детей на Донбассе и «зеленые войны» за газ 01.06.2021Политическая Россия. Власти России подняли вопрос о геноциде советского народа гитлеровцами 02.06.2021Вечер с Соловьевым. США разработали новую концепцию давления на Россию и Китай 02.06.2021Армен Гаспарян. Рыдания по Гудкову, огорчение Протасевича и борьба за Пивоварова 02.06.2021Николай Стариков. Итоги встречи Путина и Лукашенко. «Праймериз» Единой России на Госуслугах 02.06.2021Дождь. «Между нами безумный Лукашенко». Зачем Россия наращивает силы у границ с НАТО 02.06.2021Утренний разворот. Саша и Таня. Живой гвоздь - Кирилл Рогов 02.06.2021

Все ток-шоу