«Стоял на коленях, закованный в наручники»: в Беларуси россиянина обвиняют в «организации протестов»

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1 июня Александр Лукашенко заявил на совещании во Дворце Независимости, что следствие в отношении задержанных в Минске бывшего экс-редактора телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушки, россиянки Софии Сапеги будет вестись в Беларуси.

Он также отметил, что на встрече с Владимиром Путиным 29 мая эта тема обсуждалась, но уделили ей «лишь немного времени». Екатерина Котрикадзе в своей авторской колонке рассуждает, почему российская сторона не осудила Лукашенко за принудительную посадку пассажирского самолета Ryanair и почему этот инцидент может оказаться ключевым на пути к глубокой интеграции с Беларусью.

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