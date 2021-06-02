В ефірі медіаплатформи НАШ “МАРАФОН” з Артемом Нікіфоровим та Ольгою Веремій.

Обговорювані теми:

— Ймовірне загострення на Донбасі. Новий формат переговорів та допомога від Німеччини

— Будівництво "Північного потоку-2"

— Нове відео Романа Протасевича

— Бандерівці на Нетфліксі

— Вакцинація від ковіду

— Деолігархізація новин

Гості студії:

I ЧАСТИНА

— Олег Осуховський, народний депутат України, VII-VIII скл.,

— Юрій Камельчук, народний депутат України, фракція "Слуга народу"

— Тетяна Кириченко, політичний оглядач

II ЧАСТИНА

— Михайло Чаплига, політичний експерт, правозахисник, екс представник уповноваженого ВР з прав людини 2012-18рр.

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