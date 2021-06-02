НАШ - Марафон. Путин нападет? Зеленский попрошайничает? Бандеровцы на Нетфликс (2 Июня 2021)
Опубликовано: 2 Июня 2021
Еще
В ефірі медіаплатформи НАШ “МАРАФОН” з Артемом Нікіфоровим та Ольгою Веремій.
Обговорювані теми:
— Ймовірне загострення на Донбасі. Новий формат переговорів та допомога від Німеччини
— Будівництво "Північного потоку-2"
— Нове відео Романа Протасевича
— Бандерівці на Нетфліксі
— Вакцинація від ковіду
— Деолігархізація новин
Гості студії:
I ЧАСТИНА
— Олег Осуховський, народний депутат України, VII-VIII скл.,
— Юрій Камельчук, народний депутат України, фракція "Слуга народу"
— Тетяна Кириченко, політичний оглядач
II ЧАСТИНА
— Михайло Чаплига, політичний експерт, правозахисник, екс представник уповноваженого ВР з прав людини 2012-18рр.
Смотрите онлайн НАШ Марафон. Путин нападет? Зеленский попрошайничает? Бандеровцы на Нетфликс (2 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.