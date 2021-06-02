Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

НАШ. Марафон. Путин нападет? Зеленский попрошайничает? Бандеровцы на Нетфликс 02.06.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. НАШ
НАШ 02.06.2021. Марафон. Путин нападет? Зеленский попрошайничает? Бандеровцы на Нетфликс
02.06.2021 01.06.2021 01.06.2021 01.06.2021 31.05.2021 31.05.2021 31.05.2021 28.05.2021 28.05.2021 27.05.2021
Еще

НАШ - Марафон. Путин нападет? Зеленский попрошайничает? Бандеровцы на Нетфликс (2 Июня 2021)

17 просмотров
1
0
Поделиться
НАШ
НАШ
Подписаться

Опубликовано: 2 Июня 2021

В ефірі медіаплатформи НАШ “МАРАФОН” з Артемом Нікіфоровим та Ольгою Веремій.

Обговорювані теми:
— Ймовірне загострення на Донбасі. Новий формат переговорів та допомога від Німеччини
— Будівництво "Північного потоку-2"
— Нове відео Романа Протасевича
— Бандерівці на Нетфліксі
— Вакцинація від ковіду
— Деолігархізація новин

 

Гості студії:
I ЧАСТИНА
— Олег Осуховський, народний депутат України,  VII-VIII скл.,
— Юрій Камельчук,  народний депутат України, фракція "Слуга народу"  
— Тетяна Кириченко, політичний оглядач  

II ЧАСТИНА
— Михайло Чаплига, політичний експерт, правозахисник, екс представник уповноваженого ВР з прав людини 2012-18рр.

 

Смотрите онлайн НАШ Марафон. Путин нападет? Зеленский попрошайничает? Бандеровцы на Нетфликс (2 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Новые видео

Дмитрий Гордон. Астральная сестра Скабеевой. Жизнь при Януковиче. Будущий пресс-секретарь Зеленского 02.06.2021Армен Гаспарян. Новые креативы Латушко, Киева, Кишинева, Еревана и испытание для Таллина 02.06.2021Место встречи. Правила не писаны 02.06.2021Перший Незалежний. Ток-шоу "Большой день" 02.06.2021НАШ. Марафон. Путин нападет? Зеленский попрошайничает? Бандеровцы на Нетфликс 02.06.2021Персонально ваш. Андрей Васильев 02.06.2021Дождь. Андрея Пивоварова арестовали. Подробности дела Гудкова. Открытие экономического форума в Петербурге 02.06.2021От трёх до пяти 02.06.2021Соловьёв LIVE. «Диаспору надо наказывать!» Соловьев об инциденте с инспектором ДПС и угрозах его семье 02.06.202160 минут. По горячим следам. НАТО поставит на Украину вооружения под прикрытием учений 02.06.2021Соловьёв LIVE. Родион Мирошник: монолог. Премьера 02.06.2021Анатолий Шарий. Деньги Кремля для Шария 02.06.2021Дождь. Младший брат перешел границы. Почему Путин не упустит шанс поглотить Беларусь 02.06.2021Железная логика. Газификация России – заставили пинками! США блокируют соглашение о базе РФ в Судане. Император Си 02.06.2021Анатолий Шарий. Бандеровец? Купи трубу 02.06.2021

Все ток-шоу