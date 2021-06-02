Пока СМИ не могли разобраться, умер ли молодой человек, напавший на сотрудника ДПС в Новосибирской области, Мария Бутина призвала освободить полицейского от ответственности за случайный выстрел из табельного оружия. И с нею трудно не согласиться, поскольку нападавший, судя по видео произошедшего, лез в драку с инспектором вполне сознательно. А верещащей по поводу случившего либерде следует напомнить , что бывает в пресловутых «нормальных-то странах» с теми, кто нападает на полицейских.

Смотрите онлайн Политическая Россия Полицейский, застреливший нападавшего, должен быть оправдан (2 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.