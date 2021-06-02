Особое мнение представляет Александр Кынев, политолог. Ведущий Алексей Осин.

- Происходит ли «зачистка» оппозиции в России

- Об аномальной явке в регионах

- Об эффективности «Умного голосования»

- Об ограничении западного влияния в России

- О прочерчивании красных линий разрешенного в политике России

- Праймериз «Единой России»

- За счет кого падает явка на выборах

- Почему в Хабаровске тяжело накрутить голоса на выборах

- О конфликтах в регионах между старыми и новыми элитами

- По каким правилам проходят выборы

- Об отсутствии интриг на выборах в России.

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