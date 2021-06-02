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Особое мнение. Александр Кынев 02.06.2021

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Особое мнение 02.06.2021. Александр Кынев
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Особое мнение - Александр Кынев (2 Июня 2021)

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Опубликовано: 2 Июня 2021

Особое мнение представляет Александр Кынев, политолог. Ведущий Алексей Осин.
- Происходит ли «зачистка» оппозиции в России
- Об аномальной явке в регионах 
- Об эффективности «Умного голосования» 
- Об ограничении западного влияния в России 
- О прочерчивании красных линий разрешенного в политике России 
- Праймериз «Единой России» 
- За счет кого падает явка на выборах 
- Почему в Хабаровске тяжело накрутить голоса на выборах 
- О конфликтах в регионах между старыми и новыми элитами 
- По каким правилам проходят выборы 
- Об отсутствии интриг на выборах в России.

 

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