Особое мнение - Александр Кынев (2 Июня 2021)
Опубликовано: 2 Июня 2021
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Особое мнение представляет Александр Кынев, политолог. Ведущий Алексей Осин.
- Происходит ли «зачистка» оппозиции в России
- Об аномальной явке в регионах
- Об эффективности «Умного голосования»
- Об ограничении западного влияния в России
- О прочерчивании красных линий разрешенного в политике России
- Праймериз «Единой России»
- За счет кого падает явка на выборах
- Почему в Хабаровске тяжело накрутить голоса на выборах
- О конфликтах в регионах между старыми и новыми элитами
- По каким правилам проходят выборы
- Об отсутствии интриг на выборах в России.
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