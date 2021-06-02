Дмитрий Гордон в программе "Время Голованова" на канале "Украина 24"



- о конфетах «Гордон в шоколаде» и мороженом «Гордон на палочке»

- о вероятном сценарии развития событий в Беларуси

- будет ли в Беларуси свой Донбасс

- о торговле с Россией и Беларусью

- интервью с Комаровским

- цель закона о деолигархизации

- как строить отношения с Китаем

- о поставках оружия в Украину

- об интервью с Познером и Амосовым

- об интервью с Никитиным

- о хайпе блогеров

- об Игоре Крутом

- о своих мемуарах

- о законопроекте против дискриминации и своих поездках по Украине

- о Жванецком и Губермане

- о черном чемоданчике Путина и вероятности применения ядерного оружия

- о Пенкине

- что будет с Медведчуком и вернет ли Украина свои территории

- почему не сделал интервью с Патоном и как купить конфеты «Гордон в шоколаде» в Крыму

- о музыкальном клипе, в котором снялся и о том, верит ли в Бога.

Смотрите онлайн Дмитрий Гордон Понты Лукашенко, тореадор Путин, "Гордон в шоколаде", Познер, Амосов, Крутой (2 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.