Дмитрий Гордон - Понты Лукашенко, тореадор Путин, "Гордон в шоколаде", Познер, Амосов, Крутой (2 Июня 2021)
Опубликовано: 2 Июня 2021
Ведущие: Дмитрий Гордон
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Дмитрий Гордон в программе "Время Голованова" на канале "Украина 24"
- о конфетах «Гордон в шоколаде» и мороженом «Гордон на палочке»
- о вероятном сценарии развития событий в Беларуси
- будет ли в Беларуси свой Донбасс
- о торговле с Россией и Беларусью
- интервью с Комаровским
- цель закона о деолигархизации
- как строить отношения с Китаем
- о поставках оружия в Украину
- об интервью с Познером и Амосовым
- об интервью с Никитиным
- о хайпе блогеров
- об Игоре Крутом
- о своих мемуарах
- о законопроекте против дискриминации и своих поездках по Украине
- о Жванецком и Губермане
- о черном чемоданчике Путина и вероятности применения ядерного оружия
- о Пенкине
- что будет с Медведчуком и вернет ли Украина свои территории
- почему не сделал интервью с Патоном и как купить конфеты «Гордон в шоколаде» в Крыму
- о музыкальном клипе, в котором снялся и о том, верит ли в Бога.
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