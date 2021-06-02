«Между нами безумный Лукашенко». Зачем Россия наращивает силы у границ с НАТО

Павел Латушко сегодня утром подал заявление против Александра Лукашенко в прокуратуру Польши. Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции требует привлечения к уголовной ответственности как Лукашенко, так и замглавы МВД Николая Карпенкова, а также председателя КГБ Ивана Тертеля и других представителей существующей в Беларуси власти.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь «Есть неопровержимые доказательства преступлений». Латушко подал заявление на Лукашенко в Польше (2 Июня 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.