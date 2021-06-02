Телеканал Дождь - «Есть неопровержимые доказательства преступлений». Латушко подал заявление на Лукашенко в Польше (2 Июня 2021)
Опубликовано: 2 Июня 2021
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Павел Латушко сегодня утром подал заявление против Александра Лукашенко в прокуратуру Польши. Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции требует привлечения к уголовной ответственности как Лукашенко, так и замглавы МВД Николая Карпенкова, а также председателя КГБ Ивана Тертеля и других представителей существующей в Беларуси власти.
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