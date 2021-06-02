НАШ - Важное. Лукашенко сдаст Протасевича боевикам (2 Июня 2021)
Опубликовано: 2 Июня 2021
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В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу “ВАЖЛИВЕ” з Максом Назаровим та Ангеліною Пичик.
Гості студії:
– Юраш Святослав, народний депутат України, фракція "Слуга Народу"
– Крейденко Володимир, народний депутат України, фракція "Слуга народу"
– Биков Сергій, політичний консультант
– Бузаров Андрій, політолог-міжнародник
– Шуфрич Нестор, народний депутат України, "Опозиційна платформа - За життя"
– Журавський Віталій, доктор юридичних наук, професор, академік
– Кірш Олександр, народний депутат України VIII скл.
– Цибулько Володимир, політолог
– Мураєв Євгеній, ЛІДЕР ПАРТІЇ "НАШІ" , народний депутат України VII- VIII скл.
Обговорювані теми:
– Візит сенаторів США. Призначення Милованова і Заліщук. Звинувачення Юрія Луценко щодо посла Йованович
– Північний потік-2. Остання барикада України?
– Білорусь. Чи допустять бойовиків "ЛНР" до Протасевича? Реакція України. Постанова Ради про загрозу режиму Лукашенка
– Звіт ООН про порушення прав людей в Україні.
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