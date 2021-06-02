В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу “ВАЖЛИВЕ” з Максом Назаровим та Ангеліною Пичик.

Гості студії:

– Юраш Святослав, народний депутат України, фракція "Слуга Народу"

– Крейденко Володимир, народний депутат України, фракція "Слуга народу"

– Биков Сергій, політичний консультант

– Бузаров Андрій, політолог-міжнародник

– Шуфрич Нестор, народний депутат України, "Опозиційна платформа - За життя"

– Журавський Віталій, доктор юридичних наук, професор, академік

– Кірш Олександр, народний депутат України VIII скл.

– Цибулько Володимир, політолог

– Мураєв Євгеній, ЛІДЕР ПАРТІЇ "НАШІ" , народний депутат України VII- VIII скл.

Обговорювані теми:

– Візит сенаторів США. Призначення Милованова і Заліщук. Звинувачення Юрія Луценко щодо посла Йованович

– Північний потік-2. Остання барикада України?

– Білорусь. Чи допустять бойовиків "ЛНР" до Протасевича? Реакція України. Постанова Ради про загрозу режиму Лукашенка

– Звіт ООН про порушення прав людей в Україні.

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