Киев обвинил Россию в гибели детей на Донбассе. Чего они добиваются. Протасевич начал давать показания, подробности уже сегодня. Какие планы НАТО заставляют насторожиться Российский МИД. Трамп ушел но теперь обещает вернуться обратно в кресло президента. Когда ждать возвращения? Лукашенко просит пустить Белорусские самолеты в Крым. Готова ли Белоруссия признать полуостров Российским? Шпионский скандал продолжается, почему США удивлены обвинениями Европы в слежке?

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